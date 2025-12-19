Piúma ganha nova agência do Detran|ES com serviços completos

today19 de dezembro de 2025 remove_red_eye58

Piúma já conta com uma nova agência do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), totalmente renovada e com oferta ampliada de serviços. O Governo do Estado inaugurou, nesta quinta-feira (18), as novas instalações do Posto de Atendimento Veicular (PAV) do município, que passa a oferecer coleta biométrica e aplicação de provas teóricas, eliminando a necessidade de deslocamento dos condutores para outros municípios.

Com investimento superior a R$ 136 mil em estrutura, a nova unidade foi projetada seguindo padrões modernos de acessibilidade, conforto e funcionalidade. Localizada na Rua Orides Fornaciaris, s/nº, no Centro de Piúma, a agência atende a uma frota superior a 17 mil veículos e mais de 8 mil condutores registrados no município, fortalecendo o atendimento local e trazendo mais comodidade à população.

Além dos serviços relacionados à habilitação, o posto disponibiliza atendimentos como transferência de veículos, emplacamento, consultas diversas e demandas ligadas a infrações e penalidades, ampliando a autonomia e a eficiência dos serviços prestados no próprio município.

Durante a solenidade de inauguração, o diretor-geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, destacou que o investimento em Piúma vai além da entrega da nova unidade física. Segundo ele, por meio do programa Pavimenta Detran|ES, o município também recebeu mais de R$ 5,3 milhões em investimentos em recapeamento e sinalização viária, contribuindo para a melhoria da segurança no trânsito e da mobilidade urbana.

O evento de inauguração contou com a presença do prefeito de Piúma, Paulo Cola, do vice-prefeito Pastor Ezequias, vereadores, servidores do Detran|ES, representantes da rede credenciada ao órgão e moradores do município.