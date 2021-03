Piúma inicia vacinação aos idosos de 70 a 74 anos nesta segunda-feira (29)

today26 de março de 2021 remove_red_eye69

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Piúma realiza na segunda-feira (29), a primeira dose da vacinação dos idosos da faixa etária de 70 e 74 anos, das 07 às 16h.

Os idosos de 70 a 74 anos, ou responsáveis, devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima para agendamento. É importante lembrar que deverão apresentar o CPF, cartão SUS, documento de identidade.

O cronograma de vacinação funciona de acordo com a demanda que o município recebe do Governo do Estado e são destinadas a um público específico.

Seguindo as mais recentes determinações do Governo Estadual, quanto a evitar aglomerações, o município ressalta a importância do distanciamento na fila.

Confira o total de doses aplicadas no Município de Piúma com atualizações desta sexta-feira (26):

Total de doses aplicadas: 1647

Total 1ª dose: 1233

Total 2ª dose: 414



Trabalhadores da saúde

1ª dose: 493

2ª dose: 237

Pessoas de 70 anos ou mais

1ª dose: 740

2ª dose: 177