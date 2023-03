PIÚMA | Ordem de serviço das obras da orla e o contorno da cidade serão assinadas esse mês

3 de março de 2023

O anúncio foi feito pelo presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, em visita à cidade nessa sexta-feira, 3

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales), deputado estadual Marcelo Santos, esteve nesta sexta-feira, 3, com o prefeito de Piúma, Paulo Cola, visitando a orla do município. A boa notícia é que, ainda nesse mês, essa obra de urbanização e duplicação vai ter a ordem de serviço assinada pelo Governo do Estado junto com as obras do contorno da cidade.

“Fico muito feliz em anunciar as novidades sobre essas duas obras importantes, que vão auxiliar no crescimento e no desenvolvimento de Piúma. A fase burocrática já foi superada e agora o governador já tem condições de anunciar o início dos trabalhos no município”, declarou o deputado Marcelo Santos, presidente da Assembleia Legislativa.

O prefeito Paulo Cola comemorou a notícia dada pelo presidente Marcelo Santos. “Piúma precisa dessas obras estruturantes. Elas são primordiais para o município que já na fase de execução vão gerar emprego e renda para a população de Piúma”.

Na primeira fase das obras da orla, orçada em R$ 20,3 milhões, será construído um novo calçadão e ciclovia com 1.200 metros de extensão, além de bicicletário, nova pavimentação da Avenida, construção de quatro novos quiosques e oito banheiros, nova iluminação, sinalização horizontal e vertical, canteiros, nova arborização e a construção de nova calçada no lado das edificações.

A obra do contorno Piúma tem cerca de 3km de pavimentação, entre as pontes do bairro Piuminas e a ponte sobre o Rio Novo. O custo da obra é de R$ 16 milhões e o prazo de execução dos trabalhos é de 540 dias.