PIÚMA | Prefeito Paulo Cola veta realização de concurso público da Câmara Municipal

today22 de julho de 2022 remove_red_eye176

A sessão ordinária da última quarta-feira, dia 20, na Câmara de Piúma, foi marcada pela derrubada de mais um veto encaminhado pelo Executivo.

Trata-se do Projeto de Lei nº 35 de autoria da mesa diretora, que diz respeito a reestruturação do quadro de servidores do Legislativo, criando cargos de provimento efetivo – concurso público.

Durante a discussão do projeto, os vereadores foram unânimes nas justificativas, alegando que a geração de emprego é fundamental para o município, e derrubaram o veto do prefeito Paulo Cola.

Ainda no mesmo dia, em sessão extraordinária, os parlamentares aprovaram o Projeto de Lei nº 66, do Poder Executivo, que autoriza o repasse financeiro ao Consórcio Público da Região Expandida Sul – CIM Expandida Sul – de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) para aquisição de serviços de saúde.