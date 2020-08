PIÚMA | Prefeitura lança edital de Chamamento Público para MEI’s para calçamento de ruas

A prefeitura de Piúma está lançando um Edital de Chamamento Público para contratação de Microempreendedores Individuais – MEI’s – visando a prestação de serviços de calçamento por meio de assentamento de meio fio de concreto, assentamento de blocos de concreto pavi-s execução de sarjeta de concreto calha triangular, em diversas ruas do município.

As propostas deverão ser entregues no Protocolo Geral da Prefeitura em envelopes lacrados contendo seu REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO, conforme documentos exigidos no Edital, endereçado à Comissão Permanente de Licitação (CPL).

Para os interessados, o Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura, 4º andar, devendo estar munido de pendrive, através do email: cpl@piuma.es.gov.br ou no site da Prefeitura.

Serviço

Entrega dos envelopes: de 19 a 31 de agosto de 2020, até às 18h.

Abertura: 01 setembro de 2020, às 10h.

Endereço: Rua Aníbal de Souza Gonçalves, 18 – Acaiaca – Ed. Millar.

Acesse o Edital AQUI