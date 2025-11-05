PIÚMA | Prefeitura oferece curso gratuito de Design de Sobrancelhas

A Prefeitura de Piúma está com inscrições abertas para o curso gratuito de Design de Sobrancelhas, uma oportunidade voltada à capacitação profissional e à geração de renda para os moradores do município.

A formação será realizada na Comunidade São Sebastião – Itaputanga, entre os dias 17 de novembro e 1º de dezembro, e tem como objetivo promover o aprendizado de uma atividade que pode representar uma importante fonte de renda e autonomia financeira, especialmente para quem busca iniciar ou aprimorar sua atuação no setor da beleza.

As inscrições seguem abertas até o dia 7 de novembro e podem ser feitas online, pelo link

https://forms.gle/kUZheUm6GtdagP1g8, ou presencialmente na sede da Secretaria de Desenvolvimento.

Requisitos:

Idade mínima: 16 anos

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) completo

Local do curso

Comunidade São Sebastião (CEB) – Itaputanga

Rua Marcelo Fontenelle Soares, 46-88 – Loteamento Jardim Maily, Piúma – ES

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal em promover ações que estimulem a qualificação profissional, o empreendedorismo e a valorização dos cidadãos piumenses.

“Investir em capacitação é investir no futuro da nossa população. Cursos como esse abrem portas para novas oportunidades e fortalecem a economia local”, destacou a Secretaria Municipal de Desenvolvimento.