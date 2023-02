PIÚMA | Presidente da Câmara terá um salário de R$ 11 mil e vereadores R$ 9.500 em 2025

De acordo com a Lei Ordinária nº 2.539 publicada no dia 17 de fevereiro de 2023 no site da Câmara Municipal, os Vereadores de Piúma passarão a receber na próxima legislatura – entre 2025 e 2028 – o salário de R$ 9.500 e o Presidente R$ 11 mil. Hoje, o salário dos vereadores está em R$ 5.618,74 e o Presidente não recebe a mais para exercer o cargo.

As sessões extraordinárias e especiais não são remuneradas, mas em compensação o décimo terceiro, que atualmente eles não recebem, passarão a ganhar na próxima legislatura que será empossada dia 01 de janeiro de 2025 e encerrada em 31 de dezembro de 2028.

A lei, de autoria da mesa diretora, composta pelos vereadores: Eliezer Dias (Presidente), Jorge Miranda (Vice-Presidente) e Bruno Freitas (Secretário) foi votada no recesso parlamentar.

Confira a Lei