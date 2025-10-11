PIÚMA | UBS Acaiaca se destaca nas ações do Outubro Rosa com atendimento humanizado

A Secretaria Municipal de Saúde de Piúma deu início à programação do Outubro Rosa com um grande movimento de atenção à saúde da mulher. A UBS do Acaiaca foi um dos principais destaques do Dia D de atendimentos, realizado nesta quinta-feira (10), oferecendo uma série de serviços voltados à prevenção e ao cuidado feminino.

A unidade se destacou pela organização, acolhimento e dedicação das equipes, garantindo um atendimento humanizado e de qualidade para as mulheres piumenses. Segundo participantes, o clima na UBS foi de cuidado e conscientização, reforçando a importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento regular da saúde da mulher.

Durante o evento foram realizados atendimentos médicos e de enfermagem, consultas odontológicas, coleta de preventivo (Papanicolau) e marcação de mamografias, além de orientações sobre autocuidado e prevenção do câncer de mama e de colo do útero.

O Outubro Rosa é uma campanha internacional que incentiva a detecção precoce e o cuidado contínuo da saúde da mulher. Em Piúma, as ações seguem acontecendo também em outras unidades de saúde dia 14 de outubro – UBS Nova Esperança e Maria da Penha, com atendimento estendido das 7h às 19h.