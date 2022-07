PIÚMA | Vereador Eliezer Dias faz indicação para criação de guarda municipal e patrimonial

Na sessão da última quarta-feira, dia 20 de julho, o vereador Eliezer Dias fez uma indicação ao prefeito Paulo Cola, para que seja implantado no município a guarda municipal e a guarda patrimonial com o objetivo de proporcionar maior segurança aos munícipes.

De acordo com Eliezer, a presença das guardas vai inibir ações dos criminosos que vem agindo com muita frequência na cidade. “A criação das guardas é uma forma de deixarmos nosso município mais amparado contra a criminalidade. A simples presença desses profissionais leva a uma sensação de segurança mais efetiva nos mais diferentes tipos de necessidades, coibindo ou inibindo diversos possíveis atos externos, visando a proteção dos bens, serviços, instalações municipais, além do bem-estar da população”, finalizou o vereador.

A indicação foi protocolada na Câmara Municipal e será encaminhada para o Poder Executivo para análise. Agora é aguardar!!