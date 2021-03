PIÚMA | Vereador José Carlos Araújo, um Presidente que prima pela união do Legislativo

Eleito pela primeira vez como vereador na cidade e presidente da Câmara Municipal, José Carlos Araújo (PSDB) vem se destacando no seu cargo pelo fato de estar dando uma cara nova para a Casa de Leis. Ele vem trabalhando em conjunto com os demais edis, no que se trata a visitas nas comunidades e setores da prefeitura local, o que jamais foi visto anteriormente em Piúma, essa união entre os pares.

O foco, de acordo com José Carlos, é trabalhar em prol de Piúma, respeitando o próximo, conversando, dialogando, porque é assim que a cidade vai se desenvolver.

“Podem ter certeza que cumprirei minha missão com muita responsabilidade, transparência e uma gestão democrática contando com o apoio de todos os vereadores. Uma das coisas que vamos exercer na Câmara Municipal é o respeito entre nós. Seremos parceiros, porque quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, porém aquele que vai acompanhado com certeza vai mais longe”, afirmou José Carlos.

E ele vai mais além: “é preciso reaproximar população e representantes públicos, e também redefinir o nosso papel como político na sociedade. Portanto a participação de todos é fundamental para que nossa cidade avance ainda mais”, finalizou o presidente.