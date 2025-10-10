PIÚMA | Vereador Ruan Miranda critica aumento de repasse e exoneração de assessores

10 de outubro de 2025

O vereador Ruan Miranda Viquietti (União Brasil) se manifestou sobre os recentes acontecimentos envolvendo o repasse de recursos da Prefeitura para a Câmara Municipal.

Segundo o parlamentar, o valor de R$ 4,6 milhões, destinado ao custeio das despesas do Legislativo, foi considerado insuficiente pelo presidente da Casa, Eliezer Dias (União Brasil), que solicitou ao Executivo um acréscimo de R$ 400 mil, elevando o montante para R$ 5 milhões.

Ruan Miranda explicou que foi contrário ao pedido de aumento, acompanhando os vereadores Daniel Etcheverry (PL), Fabrício Taylor (Cidadania), Heliomar Zucoloto, o Alemão (PP), Jorge Miranda (Podemos) e Léo Boniolo (PL). O projeto acabou reprovado pela maioria.

Após a decisão, conforme relatou Ruan, o presidente Eliezer Dias determinou a exoneração dos assessores dos seis vereadores que votaram contra o aumento do repasse, justificando que as demissões ajudariam a reduzir os gastos da Câmara.

EXONERAÇÕES

O vereador afirmou que considera a medida injusta e retaliatória, reforçando seu compromisso com a transparência e o uso responsável dos recursos públicos.

