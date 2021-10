PIÚMA | Wallace Campi faz requerimento pedindo mudança do CRAS para o Céu Azul

Pensando no bem-estar da população piumense, principalmente aqueles que mais precisam dos serviços do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), o vereador Wallace Campi (PSD) fez um requerimento – nº 784/2021 – indicando ao prefeito municipal a transferência do CRAS, que hoje funciona no bairro Acaiaca, para a comunidade do Céu Azul.

Na defesa de sua solicitação, o parlamentar disse que seu requerimento tem a finalidade de, em primeiro lugar, gerar economia para o município, já que o prédio é da prefeitura e fica localizado na Avenida Piúma, no bairro Céu Azul, onde funcionava a Casa de Passagem e, em segundo lugar, o local é mais próximo dos bairros com maior vulnerabilidade social, o que colabora para o atendimento da população.

“Creio que são dois pontos de extrema importância, e que após a devida reforma do espaço, que já é nosso, todos serão beneficiados”, concluiu o vereador Wallace Campi.