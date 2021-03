PIÚMA | Vereador Wallace Campi pede ajuda para moradora

Ouvir a população dos bairros, principalmente do Céu Azul e Lago Azul, e buscar soluções para os principais problemas das comunidades. É com essa premissa de atuação itinerante que o vereador Wallace Campi vem conversando com os moradores de Piúma.

Sendo assim, com o intuito de ajudar, o parlamentar está pedindo uma ajuda para todos aqueles que puderem para Ana Rosa, residente do Céu Azul, separada, mãe de 3 filhos e com problemas sérios de saúde que a impossibilita trabalhar. Atualmente ela cozinha em um fogão a lenha do lado de fora de sua casa e precisa de ajuda com móveis, alimentos, e principalmente materiais de construção para que possa ser feito um reboque nas paredes e chão de sua casa.



“Se cada um de nós colaborarmos com um saco de cimento, uma areia, podemos mudar a realidade dessa família. Peço a ajuda de todos vocês, aqueles que puderem doar algo. Eu me responsabilizo em buscar, vamos ajudar essa família? Peço a assistência social do município que visite Ana Rosa e ajude no que puder. O que não falta nessa família é amor, uma mãe maravilhosa, que cuida bem de seus filhos, mas está passando por dificuldades. Conto com vocês!!”, disse Wallace.

E ainda: “Antes de qualquer coisa, quero deixar registrado que não estou me promovendo com essa situação, muito pelo contrário, isso é um pedido de socorro!!”, falou o vereador.



Atuações

Dentre as mais diversas atuações estão: visita a empresa Samarco, em Anchieta, com o intuito de obter novas oportunidades de emprego para cidadãos piumenses; através de união com o poder executivo o vereador conseguiu atender uma solicitação do Céu Azul com troca e manutenção de lâmpadas da quadra da escola do bairro, além de acompanhar de perto a vacinação contra a Covid-19 nas comunidades.

Segundo o parlamentar, o vereador precisa estar junto do povo. “Continuaremos atuando dessa maneira, ouvindo a população. Seja pessoalmente ou por meio da nossa equipe, diariamente estamos nos bairros acompanhando as reais necessidades de cada região”, finalizou.

O vereador Wallace Campi aproveita para agradecer ao prefeito Paulo Cola e aos funcionários da prefeitura pela atenção e contribuição.