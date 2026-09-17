PIX de R$ 25 mil e uma denúncia que promete dar o que falar

today17 de setembro de 2026 remove_red_eye74

O PIX, que chegou para facilitar a vida de todo mundo, parece ter ganhado uma função bem diferente nos bastidores da política capixaba — pelo menos é o que aponta uma denúncia divulgada pelo jornalista Marcelo Paranhos, do Realidade Capixaba.

Segundo o relato publicado pelo jornalista em suas redes sociais, um deputado federal do Espírito Santo teria recebido valores para intermediar interesses de um empresário junto a uma prefeitura do Estado.

E aí vem a parte que chamou atenção: o dinheiro não teria sido transferido diretamente para a conta do parlamentar, mas para a conta de um parente de primeiro grau.

De acordo com a denúncia, a história teria começado ainda durante a campanha eleitoral. O então candidato a deputado federal teria procurado um empresário e pedido apoio financeiro para sua campanha. Em troca, segundo o relato, teria prometido utilizar sua influência política, caso fosse eleito, para facilitar o acesso do empresário a determinada prefeitura.

O empresário teria concordado e realizado transferências via PIX para um parente do político.

Até aí, a história já seria suficiente para levantar uma série de perguntas. Mas, segundo o relato divulgado por Paranhos, depois de eleito o parlamentar teria simplesmente cortado o contato com o empresário, bloqueando-o no WhatsApp e deixando de atender suas ligações.

Foi justamente a partir desse desabafo que, ainda conforme o jornalista, uma fonte teria tomado conhecimento do caso, conversado com o empresário e tido acesso a documentos relacionados às transferências.

Entre os documentos mencionados está o comprovante de um PIX de R$ 25 mil, supostamente enviado ao parente do deputado.

A denúncia ganhou repercussão nos bastidores da política capixaba, principalmente pela gravidade das acusações e pelos documentos que, segundo o relato, estariam em posse das fontes ouvidas.

O Hora Aghá ressalta que as informações acima são baseadas em relato divulgado publicamente pelo jornalista Marcelo Paranhos.