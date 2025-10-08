Plano Safra: Sicoob lidera concessões de crédito no ES na safra 2025/2026

Ainda há recursos disponíveis. Especialista dá dicas de como investir para fortalecer a gestão rural e garantir maior estabilidade

Mesmo com a desaceleração observada em todo o país na liberação dos recursos do Plano Safra 2025/2026, o Sicoob manteve desempenho acima da média e liderou as concessões de crédito voltado ao agronegócio no Espírito Santo durante o primeiro trimestre do ano-safra 2025/2026.

Enquanto o volume total de crédito rural no estado apresentou redução de 13% em relação ao ciclo anterior, o sistema regional registrou crescimento de 8%, totalizando R$ 886,7 milhões em financiamentos e 3.293 operações contratadas.

Os dados do Banco Central indicam que, em nível nacional, foram disponibilizados R$ 100,2 bilhões em crédito rural nos primeiros três meses do Plano Safra atual, frente aos R$ 129 bilhões liberados no mesmo período do ano-safra passado, o que representa uma queda de 22%. No Espírito Santo, a queda foi mais branda, de 13%, com R$ 2,63 bilhões aplicados, ante R$ 3 bilhões no ciclo anterior.

“Estamos há alguns anos protagonizando o repasse de recursos porque estamos presentes no campo, ao lado dos nossos cooperados, com soluções que consideram as particularidades de cada região e o planejamento de longo prazo de quem vive da terra. Essa realidade não é de agora. Em período de baixa ou de alta nas atividades agropecuárias, o Sicoob se mantém como parceiro. Nosso surgimento está diretamente ligado à necessidade dos produtores rurais terem acesso ao crédito e o que nos motivou a nascer, ainda é a nossa estratégia”, afirma o presidente do Sicoob Central ES, Bento Venturim.

Além dos resultados já alcançados, ainda há amplo volume de recursos disponível para contratação. O Sicoob projeta destinar R$ 60 bilhões para o agronegócio em todo o país nesta safra, sendo R$ 4 bilhões voltados ao sistema regional Sicoob ES.

Investimentos que fortalecem o campo

De acordo com o gerente de Crédito e Agronegócio do Sicoob Central ES, Eduardo Ton, entre as possibilidades de investimento estão a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, como tratores, colheitadeiras e sistemas de irrigação, que contribuem para aumentar a eficiência e a produtividade no campo.

Também ganham destaque as iniciativas voltadas à modernização das propriedades, com adoção de tecnologias de automação, práticas sustentáveis e soluções que ajudam a reduzir custos de produção a longo prazo.

“O momento é propício para que os produtores avaliem investimentos que fortalecem a gestão rural e garantem maior estabilidade mesmo em períodos de variação do mercado. O crédito é uma ferramenta de desenvolvimento. Mais do que liberar recursos, nosso papel é atuar de forma consultiva, orientando o produtor sobre as melhores opções de financiamento conforme sua realidade e os ciclos do agronegócio”, explica Eduardo.

Para acessar o recurso do Plano Safra, o produtor rural precisa ser associado ao Sicoob ES, comprovar a posse da propriedade, seja por escritura, contrato de parceria, comodato ou assentamento; estar em dia com a situação tributária, por meio do Imposto Territorial Rural (ITR); e em regularidade com as obrigações ambientais, apresentando seu Cadastro Ambiental Rural (CAR), Licenças e Outorgas. De posse dos documentos, deve procurar a sua agência de relacionamento para a contratação.