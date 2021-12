Plantio de ipês em áreas residenciais é a nova modalidade do projeto Raízes de Itapemirim

Novas sementes brotam do Projeto Raízes de Itapemirim. Técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) iniciaram nesta semana o plantio de mudas de árvores nativas em áreas residenciais. Nos últimos seis meses, 75 espécies foram plantadas em locais degradados da cidade, sendo 16 dessas ações em áreas residenciais de quatro localidades.

As comunidades de Rio Muqui, Palmital, Fazenda Velha e Ilha de Gato foram contempladas pelo Projeto Raízes nessa nova modalidade de plantio de mudas de ipês em áreas residenciais, que teve bastante adesão da comunidade itapemirinense.

O Projeto Raízes, desenvolvido pela SEMMA, estabelece o plantio de uma muda de árvore nativa a cada criança nascida no município, além da emissão de uma certidão natural e plaquinha ao pé da espécie plantada.

“Na verdade, nós retomamos com a ideia inicial do plantio de mudas nas casas. O intuito é fazer com que as famílias cuidem das árvores, atrelando o desenvolvimento da criança com o crescimento das árvores”, destacou o secretário da SEMMA, Jean Paz Roza.