Plataforma Vacina e Confia: passaporte vacinal agora está disponível no celular

today16 de dezembro de 2021 remove_red_eye30

Para aqueles que já possuem o esquema vacinal completo contra o novo Coronavírus (Covid-19), com a primeira e a segunda dose ou vacina de dose única, a Plataforma Vacina e Confia tem uma novidade. Pelo celular, também é possível ter acesso ao passaporte vacinal com informações para acesso aos ambientes em que há a obrigatoriedade da apresentação do mesmo.

A novidade é mais uma iniciativa desenvolvida em parceria entre a Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), e o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Quem ainda não se vacinou ou está com esquema em atraso, o passaporte também informa a situação atual.

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, destaca o trabalho constante do Governo do Estado na plataforma. “Visando o desenvolvimento de atualizações importantes no Vacina e Confia para aproximar o cidadão capixaba do serviço de vacinação, facilitando essa experiência e dando mais transparência ao processo. O novo modelo do passaporte vacinal é mais uma proposta que facilita a identificação da situação vacinal do cidadão no acesso a eventos ou atividades que necessitem apresentação”, pontuou.



“O passaporte vacinal gerado eletronicamente pelo Vacina e Confia ES permite ao cidadão customizar sua apresentação, com a inclusão de sua foto em apenas um clique, proporcionando maior segurança, velocidade e comodidade ao utilizar o passaporte vacinal para acesso seguro a eventos, estabelecimentos e atividades destinadas aos vacinados. Também permite a visualização integrada com as vacinas registradas no cartão digital de vacinação do cidadão, apresentando os dados em três idiomas: português, inglês e espanhol. Desta forma, o passaporte governamental é válido internacionalmente”, afirmou o pesquisador do LAIS, Fernando Lucas.



De acordo com ele, 75% do total dos 53 milhões de acessos realizados ao Vacina e Confia ES desde julho foram originados a partir de dispositivos móveis. “Proporcionar uma experiência simples, intuitiva e calibrada ao cidadão, principalmente em dispositivos móveis é nossa prioridade”, reforçou Fernando Lucas.



Dados da Plataforma Vacina e Confia

Na última semana, a Plataforma Vacina e Confia registrou a solicitação de mais de 250 mil certificados de vacinação. Desde o início de sua atividade, em julho deste ano, a Plataforma já registrou mais de 14 milhões de certificados gerados. O aumento registrado no período ocorreu, sobretudo, devido às inconsistências no sistema do ConectSUS, do Ministério da Saúde. A plataforma acumula, desde julho, cerca de 53 milhões de acessos, totalizando 1.067.250 usuários únicos e quase 3,3 milhões de cadastros.



Projeção para Risco Muito Baixo

Outra novidade disponível para acesso da população capixaba é a projeção de data para que microrregiões e municípios possam alcançar as metas de vacinação para classificação no Risco Muito Baixo (cor azul no Mapa de Gestão de Risco da Covid-19).



A projeção aparece ao rolar o cursor do computador para baixo, na Plataforma Vacina e Confia (https://vacinaeconfia.es.gov.br/cidadao/) na aba “Meta para Classificação do Município Azul”. Abaixo do “Visão por município”, há a opção de “% (porcentagem)” e a de calendário, que ao clicá-lo, tem-se as datas.



Na proposta, leva-se em consideração o ritmo de vacinação de cada município e microrregião nos últimos 15 dias, de acordo com os dados registrados pelos municípios na plataforma. O sistema realiza uma média diária com base nas informações que são atualizadas para a projeção de quando a média poderá ser alcançada. Se há aumento no ritmo de vacinação, a data diminui. Se houver a diminuição no ritmo, haverá a ampliação na data projetada.