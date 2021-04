PM apreende armas, munições e drogas na área da 10ª CIA

O final de semana da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar foi marcado por apreensões de armas de fogo, munições e drogas.

No sábado (03), durante patrulhamento no município de Piúma, uma guarnição visualizou indivíduos realizando disparos de arma de fogo de dentro de um veículo. Foi dada ordem de parada, porém o motorista tentou empreender fuga, disparando contra os policiais, que revidaram proporcionalmente, fazendo com que cessasse a fuga. Três indivíduos foram detidos em posse de um revólver calibre 32 , três munições correspondentes, R$ 153,00 e um pino de cocaína.

Na sexta-feira (02), após denúncia anônima, foram apreendidos em Iriri um revólver calibre .32, 13 munições calibre correspondente, 17 pedras de crack e um papelote de cocaína.

Ainda na sexta-feira (02), após abordagem a indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas no município de Anchieta, foram detidas três pessoas, em posse de 1 pistola calibre 9mm com três carregadores, 147 munições calibre 9mm, 13 pinos de cocaína, três buchas de maconha, três pontas de maconha, além de três aparelhos celulares, R$ 1.012,00 , um veículo e um caderno com anotações de tráfico.

Os materiais apreendidos e os detidos foram apresentados na Delegacia de plantão para providências.