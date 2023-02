PM detém dois suspeitos em Guarapari com mandado de prisão em aberto

Policiais Militares do 10º Batalhão detiveram dois suspeitos que estavam com mandado de prisão em aberto, na última quinta-feira (09), no município de Guarapari.

No início da noite, por volta das 18h, um homem foi abordado no bairro Jabaraí e ao verificar os dados foi constatado que o mesmo se encontrava com dois mandados de prisão em seu nome pelo crime de furto. A ação foi uma iniciativa do serviço de inteligência da Unidade.

Por volta das 20h um menor de 17 anos foi apreendido no bairro Itapebussu. Os militares localizaram o suspeito nas proximidades de um local com intenso tráfico de drogas. O mesmo tentou se evadir, mas foi alcançado.

Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia local.