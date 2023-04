PM detém suspeitos com mandado de prisão e apreende drogas em Guarapari

Policiais Militares do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM) realizaram apreensão de entorpecentes no município de Guarapari na última quarta-feira (26). Suspeitos que estavam com mandado de prisão em aberto também foram localizados e detidos.

Por volta das 08h um homem que estava com mandado de prisão em aberto expedido pela 3ª Vara Crmininal de Guarapari foi localizado e detido. A ação foi uma iniciativa do serviço de inteligência do 10º BPM. O suspeito foi abordado dentro de um coletivo intermunicipal no bairro Perocão.

Enquanto policiais militares patrulhavam o bairro Coroado, por volta das 10h, receberam a informação que dois indivíduos estariam realizando tráfico de drogas nas proximidades. Os suspeitos foram visualizados saindo de um terreno baldio e abordados em seguida. Com eles foi localizado uma quantidade de entorpecentes e com ajuda do cão policial Mike mais drogas foram localizadas escondidas no terreno. Ao todo foram apreendidas 01 bucha de maconha e 95 pedras de crack. Após verificações constatou-se que um abordado era menor de 15 anos e o outro 20 anos.

No bairro Olaria, por volta das 16h, um homem de 22 anos foi detido. O mesmo foi localizado pelo serviço de inteligência da Unidade e estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Durante abordagem policial foi localizado 02 pedras maiores de crack, 08 pedras menores e R$ 79,05 em dinheiro.

Já por volta das 18h drogas foram apreendidas em um beco no bairro Itapebussu. 167 pedras de crack e 05 pinos de cocaína foram localizadas. Nenhum suspeito foi detido.

Por volta das 22h seis suspeitos foram detidos no bairro Praia do Morro. A ação teve início após o recebimento de uma denúncia anônima. Foram apreendidos 178 pinos de cocaína, uma porção de cocaína com aproximadamente 200g, uma porção de crack aproximadamente 260g, 10 buchas de maconha, 02 cadernos de anotações do tráfico, material para embalo, uma balança de precisão e R$ 428,00 em espécie.

Todos envolvidos foram encaminhados para prestar esclarecimentos.

