PM realiza apreensões de drogas e submetralhadora caseira em Guarapari

today5 de outubro de 2020 remove_red_eye26

O último fim de semana foi marcado por diversas ações preventivas dos policiais militares do 10º batalhão, algumas destas resultaram em apreensões de drogas, além de uma submetralhadora de fabricação caseira.



No último domingo (04), policiais militares apreenderam 32 pedras de crack e 05 pinos de cocaína no bairro Aeroporto. Um suspeito foi detido.



Na manhã de sábado (03), uma submetralhadora de fabricação caseira foi apreendida no bairro Paturá. Foram localizadas ainda 53 munições calibre 380. Um homem de 23 anos foi detido.



Na sexta-feira (02), durante patrulhamento preventivo na região Sul de Guarapari, policiais militares avistaram um indivíduo realizando tráfico de

entorpecentes e realizaram abordagem policial. Foi encontrado 25 pedras de crack, 4 buchas de maconha, 2 balanças de precisão e o valor de R$ 20 em dinheiro. Dois suspeitos foram detidos.



Os detidos foram encaminhados para a delegacia local juntamente com os materiais apreendidos.