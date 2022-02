Polícia Militar divulga dicas de segurança de volta às aulas

Com o retorno das aulas presenciais, o 10º Batalhão da Polícia Militar, em Guarapari, com o intuito de alertar e proteger, principalmente as crianças menores, orienta para que os pais ou responsáveis cuidem no deslocamento de casa até a escola.



Somente para relembrá-los citamos algumas dicas, como por exemplo:

Antes de sair de casa:

– Observe se não há ninguém suspeito nas proximidades da residência, pois os criminosos aproveitam o momento de distração para praticar os assaltos.



– Evite mexer em bolsas ou carteiras para entregar dinheiro às crianças, seja na saída de casa, no trânsito ou nas proximidades.



– Caso a criança vá sozinha a pé para a escola, a mesma deve optar por andar em grupo no trajeto das escolas ou em longas caminhadas. Se possível, combine com vizinhos ou colegas de classe que façam o mesmo caminho para irem e voltarem juntos da escola.



Quando utilizar ônibus ou transporte escolar:

– Cuidado com bolsas ou mochilas transparentes, pois documentos, dinheiro, aparelho celular e outros itens podem ficar à mostra. E dentro do coletivo mantenha a bolsa, carteira, pacotes ou sacolas na frente do corpo.



– Em ônibus com poucos passageiros, procure viajar próximo ao motorista ou cobrador.



– Além disso toda criança deve saber seu endereço, telefone, nome dos pais ou responsáveis ou de quem vai buscá-la na escola.



Esses são cuidados simples que fazem grande diferença na segurança dos pequenos. Boas aulas!!