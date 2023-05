Polícia Civil apreende 50 quilos de maconha na Serra

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), realizou nesta terça-feira (09) a apreensão de 50 quilos de maconha, no bairro Cidade Pomar, na Serra. Nenhum suspeito foi detido.

O chefe do Departamento Especializado em Narcóticos, delegado Tarcísio Otoni, informou que a ação policial se deu após um cidadão fazer contato com a Polícia Civil, informando que havia recebido algumas encomendas no comércio em que é proprietário e, ao vistoriá-las, verificou que poderia se tratar de drogas.

Ato contínuo, policiais do Denarc se deslocaram ao referido comércio e constataram que o material se tratava de três caixas contendo a substância conhecida como maconha. Um inquérito policial foi instaurado, a fim de apurar a autoria e demais circunstâncias do crime.

O delegado Tarcísio Otoni destacou que a participação da comunidade na delação desse tipo de crime é crucial para o combate ao tráfico de drogas no Estado. Ele explicou ainda que a denúncia pode ser feita de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181 ou por meio do site disquedenuncia181.es.gov.br. “Todas as informações serão colhidas e analisadas”, garantiu Otoni.

por Olga Samara Gomes