Polícia Civil apreende adolescente investigado por homicídios em Sooretama

17 de julho de 2023

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Norte (SPRN), Delegacia Regional (DR) de Linhares e da Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama, apreendeu na última sexta-feira (14) um adolescente de 17 anos investigado por envolvimento em, pelo menos, quatro homicídios e tentativas, cometidos no Norte do Estado.

No dia 03 de abril, o adolescente e outro indivíduo, que já está preso, teriam assassinado uma pessoa e baleado outra, no bairro Sayonara, em Sooretama. A dupla chegou em duas bicicletas, portando armas de fogo e realizando disparos.

Um homem de 18 anos, envolvido com tráfico de drogas, foi atingido nas costas, morrendo no hospital. O outro baleado, de 17 anos, foi atingido na perna e conseguiu fugir pulando muros. O outro indivíduo envolvido no crime foi preso no dia 11 de abril, sendo autuado por porte ilegal de arma de fogo e preso preventivamente pelo homicídio.

Em 09 de maio, esse mesmo adolescente, juntamente com um rapaz de 23 anos, tentou matar um outro homem de 50 anos, no bairro Salvador, em Sooretama. Os indivíduos invadiram a residência e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima. O suspeito de 23 anos atualmente está preso em virtude de mandado de prisão temporária por outra tentativa de homicídio.

O mais recente crime atribuído ao adolescente é um homicídio cometido no dia 28 de junho, também em Salvador, Sooretama. Segundo familiares, a vítima estava dentro de casa quando homens entraram pela janela da sala atirando. As investigações apontam que, junto com o menor, estava o investigado de 23 anos também envolvido na tentativa de homicídio de maio.

“Os maiores de idade ligados a este grupo criminoso já estavam presos, sendo que agora apreendemos o adolescente. Ele tem um histórico de envolvimento em crimes, já esteve apreendido por roubo qualificado e, em depoimento, confessou alguns dos homicídios atribuídos a ele”, relatou o titular da DP de Sooretama, delegado Fabrício Lucindo.

Após os procedimentos de praxe, o adolescente foi encaminhado para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) Norte, e permanece à disposição da Justiça.