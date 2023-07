Polícia Civil apreende cigarros contrabandeados e interdita depósito em Linhares

21 de julho de 2023

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Norte (SPRN), Delegacia Regional (DR) de Linhares, Delegacias Especializadas de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) e Delegacia de Infrações Penais e Outras (DIPO), de Linhares, realizou nesta sexta-feira (21), operações policiais no município de Linhares. Durante a ação foi localizado um depósito no bairro Shell, onde eram armazenados cigarros contrabandeados.

A operação foi iniciada com o intuito de dar cumprimento de mandados de busca e apreensão. “Foi possível localizar um depósito onde eram armazenados cigarros contrabandeados, principalmente do Paraguai. Durante a ação, cercamos e entramos no estabelecimento. No local, apreendemos 64 caixas de cigarros contrabandeados”, explicou o titular da Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.

Fabrício Lucindo acrescentou que o proprietário da carga não estava no local, mas foi identificado e será intimado para interrogatório na semana que vem. “A carga foi levada para a Delegacia, onde será periciada e, depois, encaminhada à destruição. Ao final das investigações, o inquérito será encaminhado para a Justiça”, esclareceu.

por Beatriz Paoliello, Estagiária

Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi)