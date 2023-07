VITÓRIA | PC conclui inquérito sobre morte de empresário dentro de apartamento

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, concluiu o inquérito policial que apurou os fatos relacionados a um homicídio consumado, com o furto do veículo da vítima. O crime ocorreu no dia 18 de junho, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. O acusado foi preso em flagrante no dia seguinte, 19 de junho.

De acordo com as investigações, a vítima e o autor do crime se conheceram por meio de um aplicativo de relacionamento e estavam mantendo uma relação por cerca de quatro meses.

“Gostaríamos de chamar atenção dessas pessoas que entram em sites de relacionamento que tomem cuidado. Procurem saber com quem estão conversando, conheçam primeiro a pessoa”, ressaltou o delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda.

O titular da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa de Vitória, delegado Marcelo Cavalcanti, relatou como o crime ocorreu. “No dia 18 de junho, os dois marcaram um encontro no apartamento da vítima. Segundo o autor do crime, durante o encontro, ocorreu um desentendimento. Entretanto, a investigação apontou que o motivo do crime foi financeiro. O acusado tinha interesse nos pertences da vítima”, disse.

No momento do crime, o acusado utilizou o fio de um ferro de passar para estrangular a vítima. Após o crime, o autor foi até a garagem do prédio e furtou o veículo da vítima. Por meio das investigações foi possível constatar que o intuito do autor do crime com o relacionamento era apenas roubar o patrimônio da vítima. “Amigos e familiares descreveram a vítima como alguém bom, divertido e legal com as pessoas”, ressaltou o delegado Marcelo Cavalcanti.

O corpo da vítima foi encontrado apenas no dia seguinte, 19 de junho, por uma amiga que tinha a chave do apartamento. Logo após o crime, o criminoso seguiu com o veículo furtado para a cidade de Vila Velha. No dia seguinte, 19, o homem voltou para Vitória, sendo capturado pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). O autor foi indiciado por homicídio consumado qualificado e furto.

