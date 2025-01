Polícia Civil e EDP flagram furto de energia elétrica em restaurante de Anchieta

Agentes da Polícia Civil e técnicos da EDP realizaram, nesta quarta-feira (08), uma inspeção de combate ao furto de energia em um restaurante e pizzaria localizado na Praia de Castelhanos, em Anchieta, litoral Sul do estado. No estabelecimento, os peritos identificaram uma ligação direta na rede elétrica, caracterizando furto. A energia consumida não estava sendo devidamente paga.

A Polícia Civil conduziu a responsável pelo estabelecimento para a Delegacia Regional de Piúma para a adoção das medidas cabíveis. Já os técnicos da EDP retiraram a fraude e deixaram o local desligado.

Crime

O furto de energia é crime, previsto no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro: “Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa”. Além do processo criminal, o proprietário irá arcar, conforme a regra da Resolução ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), com a cobrança de toda energia não faturada durante o período da irregularidade, além do custo administrativo.

O furto de energia elétrica traz prejuízos a todos. Além de ser uma prática perigosa, as fraudes podem provocar sobrecarga na rede elétrica, com prejuízo para a população que sofre com a falta de fornecimento em suas residências e ruas ou, por exemplo, com danos aos equipamentos elétricos e ainda devido à queda na qualidade da energia.