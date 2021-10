Polícia Civil prende homem que matou companheira a facadas em Linhares

A Delegacia Regional de Linhares prendeu, durante cumprimento de mandado de prisão temporária, um homem de 34 anos, suspeito de ser autor de um feminicídio contra uma mulher de 33 anos, ocorrido no bairro Interlagos, em Linhares, no último dia 10 de outubro. A prisão aconteceu nessa segunda-feira (18), quando o suspeito, vendo que não tinha mais como se esconder, foi à delegacia e se entregou.



As investigações apontam que o indivíduo mantinha uma relação com a vítima Érica de Souza Prates e, no dia do fato, teriam discutido, após ingerir bebida alcoólica.

“Ele pediu dinheiro à vítima para comprar cachaça e ela negou. Diante disso, eles discutiram e o suspeito começou a esfaqueá-la e depois fugiu do local”, conta o titular da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.



A mulher chegou a ser socorrida ao hospital, mas foi a óbito. A partir das diligências, os policiais civis conseguiram identificar o suspeito e representá-lo por sua prisão temporária. Nessa segunda-feira (18), ele foi à delegacia, com a presença de um advogado, e assumiu a autoria do crime.



Ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Linhares, ficando à disposição da Justiça.



por Matheus Zardini