Polícia Civil prende mulher que auxiliava universitárias no tráfico de drogas em João Neiva

today27 de janeiro de 2022 remove_red_eye72

As investigações da Delegacia de Polícia (DP) de João Neiva acerca de duas universitárias que foram presas em flagrante no bairro Vila Nova, em João Neiva, no dia 22 de dezembro, resultaram na prisão de uma mulher de 26 anos, no bairro Floresta, no mesmo município, nessa quarta-feira (26). Ela auxiliava as universitárias no tráfico de entorpecentes, como maconha, LSD e micropontos de MD na região.



As investigações apontaram que a detida era responsável por receber as drogas na residência dela para tentar despistar a polícia.

“As drogas eram oriundas dos estados de Mato Grosso e São Paulo. Para não chamar atenção da polícia, as universitárias combinaram que ela receberia as drogas na casa dela e ficaria com parte dos entorpecentes para pagamento do serviço realizado”, contou o titular da Delegacia de Polícia de João Neiva, delegado Leandro Sperandio.



O Inquérito Policial (IP) sobre o caso foi finalizado indiciando as duas universitárias, ambas de 23 anos, e a mulher de 26 anos, pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

por Matheus Zardini