PC prende padrasto suspeito de estupro de vulnerável em São Gabriel da Palha

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Vila Valério, com o apoio da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha, deu cumprimento a um mandado de prisão temporária, nesta quarta-feira (30), expedido em desfavor de um homem de 36 anos, suspeito de ser autor de um estupro de vulnerável contra uma criança de 9 anos. Ele é o padrasto dela. O crime ocorreu no município de Vila Valério, porém a prisão ocorreu na cidade de São Gabriel da Palha.

O caso chegou ao conhecimento da PCES no dia 03 de agosto, por meio de ofício do Conselho Tutelar. “A vítima relatou que o caso ocorreu algumas vezes e não soube informar quantas vezes ocorreu, mas disse que o último ocorrido foi no dia 27 de julho”, relatou a titular da Delegacia de Polícia de Vila Valério, delegada Gabriella Zaché dos Santos.

Ainda segundo a delegada, a vítima chegou a ser submetida a exames. “Os exames foram encaminhados no dia 03 de agosto, porém ainda estamos aguardando os resultados”, acrescentou Gabriella Zaché dos Santos.

Por meio das investigações, a equipe policial conseguiu averiguar que o suspeito utilizava como meio de locomoção um veículo do modelo Celta. Após as diligências devidas, a equipe da DP de São Gabriel da Palha, coordenada pelo delegado Ricardo Oliveira, conseguiu localizar o investigado estacionado com o veículo dele em frente a um supermercado no bairro Centro, em São Gabriel da Palha. A polícia realizou um cerco tático e conseguiu prender o suspeito.

O veículo e todos os pertences do detido foram averiguados, mas nada de ilícito foi encontrado. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, sendo levado, posteriormente, ao Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS), local onde ficam recolhidos os presos que praticam crimes sexuais.

