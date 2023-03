Polícia Civil prende suspeito de ameaçar ex-mulher grávida, em Cariacica

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-Deam), prendeu um suspeito de 55 anos por ameaçar a ex-companheira que está grávida de dois meses.

A prisão aconteceu no último sábado (04), no bairro Itapemirim, em Cariacica, e faz parte da Operação Nacional Atria, que acontecerá durante todo o mês de março para o Enfrentamento à Violência Contra a Mulher.

A vítima de 43 anos, contou que conviveu durante 18 anos com o suspeito, que trabalha como motoboy, mas que estão separados há nove anos. Segundo a mulher, no último dia 19 de fevereiro foi até a residência do suspeito para cobrar o valor da pensão dos filhos deles. Porém, quando chegou ao local, o suspeito ficou irritado e passou a agredí-la com tapas no rosto, na barriga e ainda tentou estrangulá-la. Ele ainda teria ameaçado, com uma faca, cortar a barriga da vítima e matar o bebê que ela está esperando. A mulher procurou a delegacia, registrou ocorrência e solicitou Medida Protetiva de Urgência, que foi encaminhada ao Judiciário para análise.

No dia 23 do mesmo mês, a vítima procurou a polícia e disse que o suspeito havia ido em sua residência, a abordou enquanto ela estendia roupa e a obrigou a fazer sexo oral.

No dia 28, o suspeito foi noticiado pelo Judiciário da medida protetiva que a vítima tinha requerido contra ele. Porém, na última sexta-feira (03), quando a vítima voltava de uma consulta pré-natal, o suspeito a viu, a seguiu e pulou o muro da residência dela. Ele, que estava com uma faca, começou a ameaçar a vítima, a empurrá-la e deferiu socos em seu braço. Além disso, ele passou a faca na barriga da vítima, fazendo ameaças ao bebê.

A vítima começou a gritar por ajuda e o suspeito fugiu. A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) foi acionada, realizou buscas na região, mas não localizou o suspeito. Já a vítima foi encaminhada ao Plantão de Atendimento à Mulher (PEM).

Enquanto a vítima estava na delegacia, representantes da Secretária de Saúde de Cariacica entraram em contato com a delegada chefe DIV-Deam, Cláudia Dematté, e relataram as ameaças e agressões que a vítima havia relatado na consulta.

“Nesse momento informamos que a vítima estava sendo atendida e acolhida no PEM. Ressaltamos a importância desse encaminhamento e integração com a saúde para a proteção integral dessa vítima”, disse a delegada.

A vítima passou pelo acolhimento da assistente social na delegacia e prestou depoimento. A delegada de plantão, Suzana Garcia, então, representou pela prisão preventiva do suspeito pelos crimes de ameaça, estupro e descumprimento de medida protetiva de urgência, que foi expedida pelo judiciário.

Na madrugada do último sábado (04), as equipes da DIV-Deam e da Deam de Cariacica, Viana e Vitória localizaram o suspeito e o prenderam. O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

“A ação rápida e integrada da Div-Deam, com suas Unidades: PEM, DEAM de Cariacica, de Viana, e Vitória, em conjunto com a Secretaria da Saúde e o Judiciário, possibilitou o cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva em desfavor de mais um autor de violência doméstica e familiar contra a mulher, estando a vida da vítima e do bebê salvaguardadas”, afirmou a delegada.

por Patrick Pereira