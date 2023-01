Polícia Civil prende suspeito de comandar o tráfico no bairro Jesus de Nazaré, em Vitória

Policiais Civis do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), realizaram a prisão de um suspeito de 25 anos, na quarta-feira (25), em São Torquato, município de Vila Velha.

As equipes realizaram diligências, após receberem denúncia de que o investigado, com mandado de prisão preventiva em aberto expedido pelo juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, suspeito de gerenciar uma boca de fumo em Jesus de Nazaré, em Vitória, estaria escondido em uma residência, no bairro São Torquato.

Na residência estavam o suspeito e uma mulher de 25 anos. Foram realizadas buscas e localizadas no quarto do casal 99 porções de maconha, 02 aparelhos celulares, 01 balança de precisão, 01 aparelho de rádio comunicação e diversos materiais para preparo e embalo de entorpecentes.

O superintendente de Polícia Especializada, delegado Romualdo Gianordoli, informou que o conduzido era alvo da Operação Sicário IV e, desde a prisão de Jeferson da Silva Ramos, vulgo “Morango”, em outubro do ano passado, havia se tornado chefe do tráfico no bairro Jesus de Nazaré. A prisão foi realizada após intenso trabalho de inteligência do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT).

