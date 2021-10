Polícia Civil prende suspeito de estuprar enteado em Rio Bananal

A Polícia Civil (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal, prendeu um homem de 40 anos, contra quem havia um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu na manhã de segunda-feira (25), no bairro São Sebastião, em Rio Bananal. O homem foi encontrado em casa, e não resistiu à prisão.

Segundo as investigações, o homem tinha um relacionamento com uma mulher e abusava sexualmente do próprio enteado, atualmente com 18 anos. Os abusos começaram quando o menino tinha 09 anos e se estenderam até os 14. Mas foi só este ano que, depois de muito sofrimento, a família levou o caso ao conhecimento da polícia.

“A investigação foi concluída pelos Policiais Civis de Rio Bananal e representamos pela prisão preventiva do elemento, devidamente decretada pela Justiça”, disse o titular da DP de Rio Bananal, delegado Fabrício Lucindo.



O detido foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares, onde foi interrogado e confessou os crimes. Após os procedimentos, o suspeito foi encaminhado para a Penitenciária Estadual de Vila Velha 5, no Complexo Prisional de Xuri, local onde ficam os presos que praticam crimes sexuais.



por Camila Ferreira