Polícia Civil prende suspeito de latrocínio em Guarapari

today24 de março de 2023 remove_red_eye66

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) e apoio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, prendeu um suspeito de 25 anos, em cumprimento de mandado de prisão por roubo. A prisão aconteceu na quarta-feira (22), no bairro Terra Vermelha, em Vila Velha.

O detido também é suspeito de um crime de latrocínio que aconteceu na quinta-feira (16), em um sítio na localidade de Palmeiras, zona rural de Guarapari. Na ocasião do crime, um caseiro de 59 anos foi assassinado com golpes de machado. Após a prisão, o suspeito confessou o crime e a polícia já representou pela prisão do investigado pelo crime de latrocínio.

De acordo com a titular da Deic, Rosane Cysneiros, o mandado de prisão do suspeito era por um assalto, que aconteceu no final do mês de janeiro, na praça do pedágio da ECO101, em Amarelos, Guarapari. De acordo com a delegada, durante as investigações do crime de latrocínio foi verificado o envolvimento do suspeito. Assim que foi preso pelos policiais, ele confessou a autoria do crime.

No depoimento, o suspeito disse que devia R$ 4 mil a traficantes no município de Vila Velha e que eles haviam afirmado que se não pagasse a dívida até o dia 17 de março, ele seria morto. O suspeito, que era vizinho da vítima, lembrou que o caseiro havia lhe dito que tinha duas espingardas em casa, então, resolveu roubá-las.

No dia do crime, o suspeito foi até o sítio e viu que a vítima estava em uma mata. Ele então entrou em um paiol e começou a procurar as armas. Como não as encontrou, pegou um machado que estava no quintal e abordou a vítima, assim que ele retornou da mata.

O suspeito exigiu que o caseiro lhe entregasse as armas, mas a vítima não obedeceu. Eles entraram em luta corporal e o suspeito desferiu um golpe de machado em seu ombro. Nesse momento, o caseiro disse que mostraria onde as armas estavam escondidas e as entregou ao suspeito, que exigiu que a vítima lhe desse também dinheiro. O caseiro entregou ao suspeito a quantia de R$ 3 mil.

Quando saíram da residência, a vítima tentou correr, mas o suspeito o acertou com mais golpes de machado. Após verificar que a vítima havia morrido, o suspeito pegou a moto do caseiro e fugiu. No dia seguinte, afirmou, foi até os traficantes, pagou a dívida e deixou a moto.

O veículo, uma Honda CG 160 Fan preta, foi localizada pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), na tarde de sexta-feira (17), em um terreno baldio, no bairro Terra Vermelha, Vila Velha. Ninguém foi preso.

O suspeito acompanhou os policiais a uma lagoa, no bairro Palmeira, onde havia escondido as espingardas. Ele foi levado para a Deic de Guarapari, e após os procedimentos de praxe foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.

por Patrick Pereira