Polícia Civil prende suspeito de matar homem por ciúmes da ex-namorada na Serra

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, em ação com a Polícia Civil de Mato Grosso (PCMT), prendeu, no dia 07 de novembro, um homem de 24 anos acusado de matar outro homem, de 26 anos, por ciúmes da ex-namorada. O crime ocorreu no dia 1º de junho no bairro São Diogo I, na Serra, e o suspeito foi apreendido na Rodoviária de Cuiabá (MT).

Os detalhes da prisão foram apresentados em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira (07), no auditório da Chefatura da Polícia Civil, em Vitória.

Segundo informações levantadas pela Polícia Civil, o acusado mantinha um relacionamento extremamente abusivo com a ex-namorada. Entre as diversas agressões, como socos, pontapés e agressões psicológicas, o suspeito chegou a raspar o cabelo da vítima quando esta disse que preferia a mãe a ele e que, caso um dia a mulher rompesse com ele, mataria a mulher e quem estivesse se relacionando com ela.

O relacionamento durou um ano e 6 meses. Com um mês de separação, o acusado insistia que a jovem se encontrasse com ele, desejo que era concedido pela mulher por sentir medo de ser morta. Durante esse período, a ex-namorada do suspeito conheceu um homem de 26 anos num quiosque do balneário Carapebus, também na Serra. Ela e o homem começaram a conversar e alertas sobre a agressividade do acusado foram feitas, porém a vítima alegava que “ninguém saberia” que eles estavam se relacionando.

Na noite anterior ao crime, que ocorreu no dia 1º de junho, o suspeito se encontrou com a vítima na própria residência dela. Enquanto dormia, o acusado constatou que o aplicativo do Instagram não estava instalado no celular da mulher, forçando-a a baixar o aplicativo e fornecer os dados da conta para que ele verificasse as informações do perfil dela.

Com medo, a mulher obedeceu a ordem. Quando o aplicativo foi aberto, o suspeito viu a troca de mensagens entre a jovem e a vítima e perguntou para ela se eles estavam tendo um relacionamento amoroso. A mesma negou, porém, ele passou a conversar com a vítima pelo Instagram como se fosse a mulher.

Após algum tempo, já tendo certeza do envolvimento da ex-namorada com a vítima, o acusado marcou um encontro com o homem, solicitando a ele que mandasse um vídeo para que confirmasse a identidade. A vítima enviou o vídeo e, diante das informações, o suspeito prosseguiu com o plano e se deslocou para o bairro São Diogo I, onde o encontro estava marcado. A vítima então passou a ser seguida pelo suspeito e foi executada pelo homem logo depois de chegar no local do encontro.

O titular da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra, Rodrigo Sandi Mori, informou que o acusado optou por marcar o encontro no bairro São Diogo I para tentar despistar a Polícia. “Ele marcou o encontro nesse local por ser do bairro Camará. A vítima era de balneário de Carapebus. Com isso, ele tentou despistar a Polícia indo para um lugar diferente, porém, cometeu o crime justo num bairro onde há câmeras por todo o lado”, afirmou o delegado.

“Verificamos as câmeras de segurança, fizemos a trajetória dele desde a entrada no bairro, identificamos a moto dele e a partir daí conseguimos coletar algumas das informações necessárias para incriminá-lo”, completou o delegado Rodrigo Sandi Mori.

Logo após o crime, o suspeito fugiu para o Estado de Minas Gerais e, posteriormente, foi para o estado do Mato Grosso, onde foi capturado pela Polícia. A apuração feita pela Polícia Civil concluiu que o homem iria embarcar para o Estado de Cuiabá e, depois da viagem, voltaria para o Espírito Santo para atentar contra a ex-namorada. Após estabelecer contato com a Polícia Civil do Mato Grosso, o acusado foi preso enquanto tentava embarcar no ônibus, que seguiria até Cuiabá.

Durante o interrogatório, o suspeito descreveu os atos criminosos com riqueza de detalhes e não demonstrou arrependimento. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado para um presídio em Mato Grosso, onde permanece à disposição da Justiça capixaba para responder pelo crime de homicídio.

