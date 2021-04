Polícia Civil prende suspeito de tentativa de feminicídio em Guaçuí

Um suspeito de 45 anos foi detido, em cumprimento de mandado de prisão temporária, por tentativa de feminicídio. Com o conduzido foram apreendidas duas espingardas calibre 22 e 20 munições do mesmo calibre. A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia de Polícia de Guaçuí, nesta terça-feira (06), na zona rural do município.

O suspeito teria atirado contra o carro da vítima, no dia 13 de março deste ano, no assentamento Luiz Talyuli Neto, zona rural de Guaçuí. Segundo as investigações, perante a lei, os dois ainda estão casados e a separação está sendo conturbada.

“A vítima, uma mulher de 45 anos, procurou a Polícia Civil e registrou o fato e solicitou medida protetiva. Representei pela prisão temporária do acusado, que foi deferida. Ele nega os fatos, mas o filho dele estava no carro no dia e falou que o viu atirando”, disse o titular da DP de Guaçuí, delegado Marcos Nery.

O suspeito também foi autuado, em flagrante, por posse ilegal de arma de fogo e munições. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece à disposição da Justiça.

Por Olga Samara