Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas e homicídio em boate no Rio de Janeiro

today4 de abril de 2023 remove_red_eye48

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Itapemirim, com apoio da Delegacia de Presidente Kennedy, da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e da Polícia Militar do Rio de Janeiro, prendeu um suspeito de 33 anos, em cumprimento de mandado de recaptura. Ele foi preso na madrugada de sábado (1º), em uma boate localizada no município de Macaé, no Estado do Rio de Janeiro.

O detido é suspeito de ser líder do tráfico de drogas no município de Itapemirim e era evadido do sistema prisional capixaba. Ele também é investigado em dois homicídios, um que aconteceu em dezembro de 2022, em Presidente Kennedy, e outro que aconteceu no dia 28 de fevereiro desse ano, no bairro Campo Acima, em Itapemirim. Os homicídios estão relacionados à disputa por domínio de distribuição de drogas, na região litoral Sul Capixaba. Na tarde do sábado (1º), os policiais, em cumprimento de mandado de busca, no bairro Campo Acima, apreenderam uma arma de fogo que teria sido utilizada para o cometimento dos homicídios.

Em março, a Polícia Militar apreendeu uma granada, diversas munições e drogas, em um dos esconderijos utilizados pelo suspeito e ainda apreendeu cinco armas, em diferentes abordagens, com indivíduos que faziam parte do grupo liderado pelo suspeito.

Ele também é investigado por envolvimento em pichações nos muros do bairro Rosa Meireles e outras localidades em Itapemirim, com a ordem de “Baixar o farol e tirar o capacete”.

O suspeito foi preso em uma boate, em Macaé. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele. O suspeito se apresentava como pintor no Rio de Janeiro. Ele foi encaminhado para o 128º Distrito de Polícia de Rio das Ostras e após os procedimentos de praxe, foi encaminhado ao presídio. “A necessidade de recambiamento de presos é uma decisão judicial”, acrescentou o delegado.

por Patrick Pereira