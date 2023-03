Polícia Civil prende suspeito de vender carros de luxo adulterados

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Furto e Roubo de Veículos (DFRV), prendeu, em flagrante, na quarta-feira (15), na Serra, um suspeito 33 anos que vendia veículos de luxo adulterados. Foram apreendidos cinco veículos, entre eles uma BMW. O valor dos veículos apreendidos é de aproximadamente R$ 700 mil. A prisão aconteceu no bairro Residencial Laranjeiras.

De acordo com o delegado titular da DFRV, Luiz Gustavo Ximenes, o suspeito, que é de Minas Gerais, havia alugado um estacionamento, e no local comercializava os veículos de luxo de forma clandestina. O delegado informou ainda que os veículos eram adulterados oriundos do estado do Rio de Janeiro.

No dia 08 de março, uma vítima compareceu à DFRV e relatou que os veículos que ele havia comprado com o suspeito não tinham passado na vistoria e estavam adulterados. A vítima havia comprado do suspeito três veículos: uma BMW X1, Jeep Compass e um Volkswagen Nivus. Os veículos foram apreendidos.

No último sábado (11), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um Nissan Kicks, que também havia sido negociado pelo suspeito. “Foi feita uma perícia minuciosa nos veículos e constatamos várias adulterações no motor, no chassi e nos vidros”, relatou o delegado Luiz Gustavo Ximenes.

A equipe da DFRV foi até o local onde o suspeito vendia os veículos e o prendeu em flagrante. Com ele, os policiais encontraram um revólver calibre 38, a quantia de R$ 6 mil em espécie, uma pequena quantidade de cocaína e mais um veículo Nissan Frontier. Os policiais ainda descobriram que ele apresentava um nome falso.

O suspeito foi encaminhado para a DFRV, onde foi autuado pelos crimes de receptação qualificada, estelionato, porte ilegal de arma de fogo e posse ilegal de substância entorpecente.

Ainda segundo o delegado, o suspeito já tinha passagem no estado de Minas Gerais pelos crimes de estelionato, uso falso de documento e ameaça. O detido foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Luiz Gustavo Ximenes faz um alerta aos compradores sobre a importância de se realizar uma vistoria do veículo antes de finalizar a compra. “É importante, sempre antes de finalizar a compra e venda, levar o veículo a uma empresa credenciada do Detran para que através da vistoria se verifique se há alguma adulteração no veículo. Após o veículo passar pela vistoria, pode ser concretizada a negociação”, pontuou.

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, ressaltou a importância da prisão. “Ele [o suspeito] estava induzindo as pessoas ao erro. Pessoas de bem comprando veículos, como se fossem verdadeiros, mas eram veículos fraudados, todos clonados. Então, uma prisão extremamente importante, porque ele já estava dando o golpe aqui no Estado de quase R$ 1 milhão”, enfatizou.

por Patrick Pereira