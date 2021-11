Polícia Civil prende suspeitos da autoria de homicídio em Iconha

today19 de novembro de 2021 remove_red_eye57

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Iconha, prendeu em flagrante dois homens, de 27 e 29 anos, suspeitos de serem autores de um homicídio ocorrido contra um homem de 26 anos, no bairro Jardim da Ilha, no município, na manhã de quinta-feira (18). Eles foram presos em um trecho da BR-101, na Serra.



Assim que os policiais tiveram ciência do fato, realizaram investigações onde conversaram com populares e obtiveram a informação de que dois homens, a bordo de um veículo de cor vermelha, foram os autores do homicídio.

“Os investigadores descobriram que a vítima era da cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia, e esteve preso por lá, respondendo por roubo. Ainda na prisão, foi acusado de participar de um crime de homicídio e passou a ser ameaçado de morte”, relatou o titular da Delegacia de Polícia de Iconha, delegado Sebastião Caetano.

Ao sair da prisão, a vítima foi morar em Iconha, até que pessoas interessadas na morte dela descobriram que estava no município e foram lá para assassiná-lo. Durante as diligências, o veículo utilizado no crime foi encontrado pela Polícia Militar do Espírito Santo (PCES) e abandonado na Rodovia que liga a BR-101 Sul à cidade de Piúma.

Dessa forma, de posse dos dados do veículo, os investigadores entraram em contato com a Inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que levantaram o trajeto feito pelo veículo usado pelos criminosos, por meio do sistema de videomonitoramento da Rodovia BR-101, e identificaram não só o veículo vermelho como também outro veículo que dava apoio à ação delituosa.



Uma vez identificados os veículos, foi montado um cerco tático nas rodovias do Espírito Santo e na cidade da Serra, num trecho da BR-101, onde foi localizado o veículo de apoio. Nele, estavam três pessoas, sendo duas delas os autores do homicídio e um adolescente que não foi visto na cena do crime.

Os autores foram conduzidos para a DP de Iconha, autuados em flagrante delito pelo crime de homicídio qualificado e encaminhados ao sistema prisional do Estado.

por Matheus Zardini