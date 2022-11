Polícia confirma 11 feridos e três mortos em ataques a escolas de Aracruz

today25 de novembro de 2022 remove_red_eye62

Na manhã desta sexta-feira, 25, por volta das 10h, duas escolas de Aracruz foram alvos de ataques. Em uma delas um homem armado com roupas camufladas invadiu o local e efetuou vários disparos e, em seguida, fugiu. Na ocasião, os disparos atingiram alunos e professores.

De acordo com o capitão Sérgio Alexandre, do 5º Batalhão da Polícia Militar, o atentado deixou 11 feridos e três mortos.

“(Esse acusado) teria entrado na Escola Primo Bitti, na sala dos professores e em outras salas, com uma pistola e vários carregadores, efetuado vários disparos e atingiu cerca de seis pessoas no Primo Bitti. Dessas, duas morreram no local”, disse o capitão.

A prefeitura de Aracruz, em nota, informou que a ação foi em uma Escola da Rede estadual, a EEEFM Primo Bitti, e na escola particular, Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC), localizadas em Coqueiral de Aracruz e que as aulas em todas as escolas municipais estão suspensas.

Governo do Estado

O governador do Estado, Renato Casagrande, assim que soube dos ataques, determinou que os secretários de Segurança Pública e Educação se deslocassem até Aracruz para acompanhar a apuração dos fatos.

A assessoria de imprensa do governo do Estado, em comunicado à imprensa, informou que Casagrande vai retornar de São Paulo, onde se encontra para uma agenda nacional, e seguirá para Aracruz.