Policia Militar apreende armas e drogas na Grande Vitória

today15 de Maio de 2020 remove_red_eye30

Ações realizadas durante a semana por policiais militares das Unidades pertencentes ao Comando de Polícia Ostensiva Metropolitano (CPOM) resultaram na apreensão de armas de fogo, entorpecentes e 33 pessoas detidas.

Na segunda-feira (11), militares da Força Tática da 11ª Cia Independente, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão no bairro Soteco, em Viana, apreenderam um revólver e seis munições de calibre 38, quatro munições calibre .40, além de drogas e material para embalo. Ainda em Viana, no bairro Marcílio de Noronha, na noite de quarta-feira (13), durante patrulhamento policias militares apreenderam aproximadamente dois quilos de cocaína prontas para embalo e 1.608 papelotes da mesma substância. Uma mulher foi detida.

Em Guarapari, no bairro Nossa Senhora da Conceição, na tarde de ontem (14), um homem foi detido e com ele foi encontrado dois revolveres calibre 32, munições e drogas, incluindo três tabletes de maconha pesando quase um quilo e 91 pinos de cocaína, também foram encontrados cinco vasos com pés de maconha e R$ 1.673,00 em espécie.

Além de grande quantidade de entorpecentes, as ações também contabilizaram 17 armas de fogo e 277 munições de diversos calibres apreendidas. Também foram apreendidos 14 carregadores, dois simulacros de arma de fogo e 33 pessoas foram detidas.

Os detidos e todo material apreendido foram encaminhados ao plantão policial de seu município.