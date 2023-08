Polícia Militar do Espírito Santo divulga lista dos 12 bandidos mais procurados de Vila Velha

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) divulgou a lista dos 12 criminosos de alta periculosidade, que pertencem a facções que disputam o controle do tráfico de drogas no município de Vila Velha.

Segundo o comandante-geral da Polícia Militar no Espírito Santo (PMES), coronel Douglas Caus, mais de 350 policiais militares estiveram em bairros de Vila Velha: Soteco, Sao Cristovão, Favelinha do Ibes e Jaburuna, onde acontecem essas disputas, e foram feitas apreensões de armas, materiais ilícitos e coletes balísticos, “Essas disputas acontecem diante do controle do tráfico de drogas da região, entre a facção do Primeiro Comando de Vitória (PCV) e o Terceiro Comando Puro (TCP). Nelas temos 12 indivíduos que estamos procurando”, descreve o comandante.

Abaixo segue a lista com os 12 criminosos procurados pela polícia com mandado de prisão em aberto no município de Vila Velha:

1- Jhonata Rangel Carvalho;

2- Rodrigo Honorato Costa;

3- Thiago Rosa da Silva;

4- Anderson Seabra da Silva;

5- Ângelo de Lucca Neto;

6- Weni Corrêa Cavalcanti;

7- Fernando Santos Bazileu;

8- Pablo Borges dos Santos;

9- Igor Luiz Pereira dos Santos;

10 – Christian dos Santos Silva;

11- Alair Gabriel Silva Portes;

12- Jonathan Júnior Fonseca Lisboa

Denuncie

Quem tiver informações sobre o paradeiro dos indivíduos, pode ligar para o disque-denúncia 181, que tem sigilo totalmente garantido e ligação gratuita de qualquer município do Estado ou através do site: disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar fotos, áudios e vídeos, assim a população ajuda as polícias a prender criminosos.