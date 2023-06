Polícia Militar do Espírito Santo reforça segurança em Vitória

A Polícia Militar do Espírito Santo reforçou o policiamento na região compreendida entre os bairros ao redor da Avenida Leitão da Silva, em Vitória. As medidas foram anunciadas na tarde deste domingo (25), durante coletiva de imprensa, na Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social.

As medidas tomadas são em enfretamento a ações criminosas ocorridas na noite de sábado (24) e madrugada de domingo (25). As explicações foram apresentadas pelo secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Coronel Alexandre Ramalho, comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus e o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda.

Durante a coletiva, o secretário de Segurança destacou o trabalho contínuo e integrado das forças policiais para atenuar os atos criminosos cotidianos e aqueles registrados nas últimas horas. “Só apreende arma quem aborda, quem trabalha, quem atua. Percebemos isso nitidamente nas forças de segurança no Espírito Santo. Com integração partimos para cima da criminalidade”, salientou o coronel Ramalho.

Já o comandante-geral da PMES apontou as providências e diligências já colocadas em prática. “De imediato já reforçamos o policiamento na região. A Polícia Militar está com afinco em suas ações para que nenhuma via pública seja interditada por criminosos. Robustecemos o policiamento com equipes de Força Tática do 6º e 7º Batalhões, além de militares do Batalhão de Missões Especiais (BME) e Batalhão de Ações com Cães (BAC). Somado a esses esforços, já providenciamos a prontidão de militares que atuam em setores administrativos para formarem uma reserva técnica, caso seja necessário. Toda a região encontra-se ocupada e monitorada pela Polícia Militar, frisou o coronel Douglas Caus.