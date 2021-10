Polícia Militar prende homem que chefiava tráfico de drogas e vivia vida de luxo em Guarapari

1 de outubro de 2021

Uma investigação realizada pela Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Guarapari resultou na prisão de um homem de 24 anos, no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, na tarde de quinta-feira (30). Ele foi preso por policiais militares do 4º Batalhão da Polícia Militar (BPM), durante cumprimento do mandado de prisão preventiva. O preso é suspeito de chefiar o tráfico de drogas no bairro Perocão, em Guarapari, além de coagir e agredir moradores da região.

As investigações apontam que o homem ainda vivia uma vida de luxo no município e promoveu um “consórcio” do tráfico de drogas, distribuindo entorpecentes e recrutando “vapores” para vender entorpecentes em Vila Velha e Cariacica. As diligências tiveram início quando a Polícia Civil (PCES) recebeu denúncias, por meio do Disque-Denúncia 181, sobre o tráfico promovido na região do bairro Perocão.

“Nas denúncias surgiram relatos que davam conta, sobretudo, da violência empregada pelos traficantes locais, que, sob a liderança do preso, vinham aterrorizando os moradores da região. Ainda de acordo com as denúncias, moradores da região estavam sendo obrigados a consentir com a utilização de suas casas para a ocultação de drogas, armas e criminosos”, conta o titular da Delegacia Especializada de Narcóticos de Guarapari, delegado Guilherme Eugênio.



Após ter ciência das denúncias, foram realizadas diversas operações no bairro, que resultaram na apreensão de 1.984 unidades de drogas prontas para o consumo, entre crack, maconha e cocaína. Houve também a apreensão de R$ 22.590,00. Fato esse que fez com que a organização criminosa, que o suspeito comandava, passasse a ter dificuldades para recrutar novos comparsas em Guarapari. A partir de então os “vapores” passaram a ser recrutados em Vila Velha e Cariacica.



No dia 24 de junho deste ano, a Denarc de Guarapari realizou outra operação no bairro Perocão, no mesmo município, onde prendeu, em flagrante, o sócio desse suspeito. Desde então, ele estava foragido e foi preso, na quinta-feira (30), pela Polícia Militar.



A prisão

O homem, que tinha mandado de prisão em aberto, foi detido no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, após militares do Serviço Reservado de Inteligência da PMES levantarem informações de que ele estaria em uma residência da região e acionaram equipes da Força Tática, que prosseguiram até o local para averiguação.



Ao se aproximarem da residência, os militares puderam perceber o suspeito tentando empreender fuga pelos fundos. Momento em que realizaram um cerco na região e obtiveram êxito em deter o indivíduo escondido debaixo de uma escada, em uma casa da vizinhança.



Durante a tentativa de fuga, ele ainda tentou dispensar bolsas e outros materiais que carregava. Ao todo, com o homem foram apreendidos uma quantia de R$ 22.101,00 em espécie, 320 pedras de crack prontas para comercialização, 14 pedras grandes da mesma substância, uma balança de precisão e uma faca de corte.



O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha, que, além do cumprimento do mandado, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).



por Matheus Zardini e Fernanda Bollis