Polícia Militar realiza Operação Falésia nesta segunda (04)

today4 de outubro de 2021 remove_red_eye26

Para combater o tráfico de drogas, especialmente nos municípios de Vitória e Serra, a Polícia Militar deflagrou a Operação Falésia nesta segunda-feira (04), em apoio ao Ministério Público Estadual (MP). O comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, concedeu uma coletiva de imprensa no Quartel de Maruípe, em Vitória, para apresentar os resultados das ações policiais.

A operação consistiu no cumprimento de 20 mandados de busca e apreensão decorrentes de levantamentos do setor de inteligência da PM em conjunto com o MP, um trabalho de sete meses monitorando criminosos envolvidos na disputa do tráfico de drogas nas regiões de Vitória e Serra.

Foi empregado na operação um efetivo de 193 militares pertencentes a várias unidades especializadas da PMES, dentre elas o Batalhão de Missões Especiais (BME), o Regimento de Polícia Montada (RPMont), o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), o Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (NOTAer), o Batalhão de Ações com Cães (BAC), o Serviço Reservado e as Forças Táticas das Unidades da Região Metropolitana da Grande Vitória. Além deles foram empenhados nove cães policiais farejadores.



Como resultado, foram presas 16 pessoas, algumas delas autuadas em flagrante por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e por uso de documento falso.



Segundo o coronel Caus, o alvo principal da Operação Falésia foi uma organização criminosa que explora o tráfico de drogas em Nova Almeida e adjacências. Essa organização é comandada por pessoas que estão fora do Espírito Santo, mais precisamente no estado do Rio de Janeiro. Os líderes já são indiciados em vários processos e serão acionados perante a justiça por mais estes crimes.



Este mesmo grupo criminoso orquestrou e executou ataques armados no bairro Andorinhas, em Vitória, levando pânico à sociedade de bem, quebrando a ordem pública, afetando a paz social e, acima de tudo, causando mais mortes na cidade.



“A operação foi extremamente exitosa, com vários membros dessa facção presos, sendo que outros podem ser detidos a qualquer momento. Ela denota uma ação extremamente qualificada, impactando a liderança dessa organização, prendendo traficantes de alta periculosidade”, informou o oficial.



Além dos detidos, a Polícia Militar apreendeu drogas, duas submetralhadoras, munições, coletes balísticos, radiocomunicadores e dinheiro proveniente do tráfico.



Outras prisões

O comandante-geral lembrou ainda sobre outras prisões importantes realizadas através dos levantamentos feitos pelo setor de inteligência da PM, em parceria com o Ministério Público. No dia 15/09, um criminoso de Nova Almeida conhecido como Arafat foi detido em Mangue Seco. Quando os policiais militares foram à residência dele cumprir o Mandado de Busca e Apreensão, delinquentes que faziam a segurança do local arremessaram uma granada contra os policiais, que conseguiram se proteger.



Com a explosão, portas e janelas das residências daquele beco foram destruídas. Uma pedra de granito se soltou de um parapeito, devido à intensidade do explosivo. Um verdadeiro atentado contra os agentes do Estado.



Em outra ação, na última sexta-feira (01), a PM teve êxito na prisão de uma traficante com 31 quilos de maconha provenientes do Rio de Janeiro, para abastecer essas regiões críticas.



“A PM quando faz o patrulhamento ostensivo nessas áreas age de forma qualificada, com o objetivo de localizar os indivíduos perigosos que estão aterrorizando a comunidade com a disputa pelo tráfico. A Polícia Militar identifica quem está atacando os bairros e as pessoas por trás disso. Toda essa dinâmica é um trabalho integrado com a Polícia Civil e o Ministério Público”, explicou o comandante.