Polícia Militar realiza solenidade alusiva aos 22 anos do 10º Batalhão em Guarapari

today14 de junho de 2023 remove_red_eye51

Aconteceu na manhã desta terça-feira (13), no SESC – Auditório Santa Mônica, a solenidade em comemoração ao 22º aniversário do 10º Batalhão, com sede na cidade de Guarapari.

O evento contou com a presença do Coronel Paulo Roberto Schulz Barbosa, comandante do 6º Comando de Polícia Ostensiva Regional, o comandante do 10º Batalhão, tenente-coronel Ríodo Lopes Rubim, comandante do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros tenente-coronel Alexander Loureiro de Souza, entre outras autoridades representantes de instituições que compõem a segurança pública e subsecretário de Turismo do estado, Gedson Merízio.

Durante o evento foram homenageados os militares destaques operacionais de cada subunidade do 10º Batalhão, entre o 2º semestre de 2022 e 1º semestre de 2023, militares que se destacaram em sua missão nas atividades operacionais de forma abnegada e comprometida, promovendo a melhoria do serviço prestado pela instituição à comunidade guarapariense.

Destes militares foram escolhidos os destaques gerais: Cabo Rone Gama Correa e o Cabo Frederico Edgard Oliveira Marques.

O Sargento Alex Sandro Simas Oliveira recebeu uma homenagem pela proximidade de sua passagem para a reserva remunerada, já o Sargento Simas é um profissional muito admirado e comprometido com o serviço policial militar e foi aplaudido de pé pelos presentes em um momento muito emocionante.

Na oportunidade, o comandante da Unidade, Tenente-coronel Ríodo Lopes Rubim, iniciou o discurso agradecendo o empenho e a dedicação de toda a tropa da unidade, registrando com orgulho a honra em poder homenagear os destaques operacionais.

Durante o evento também foram entregues o título de “AMIGO DO 10º BATALHÃO” a civis que se destacaram em razão dos relevantes serviços e distinto relacionamento com esta Unidade Operacional.