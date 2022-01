Polícia Militar realiza sonho de menino de seis anos, veja vídeo

O pequeno Arthur Davi teve seu grande sonho realizado por policiais militares do 1º Batalhão, na noite de terça-feira (25), véspera do seu aniversário de seis anos. O seu maior desejo era entrar numa viatura da Polícia Militar e fazer um passeio com os policiais pelas ruas da cidade.

Tudo começou quando o subtenente Pimentel, o Comandante do Policiamento da Unidade (CPU) de serviço naquela noite, teve acesso a um áudio compartilhado pela avó do menino via Whatsapp, fazendo um apelo às pessoas que caso conhecessem algum policial militar, intercedessem para tornar real o sonho da criança.

O subtenente Pimentel, comovido com a história localizou a avó da criança e contou com o apoio de um militar do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), que conseguiu o endereço residencial de Arthur Davi. Após isso, ele prosseguiu até a moradia, localizada no bairro Santa Martha, em Vitória, e fez contato com a família.



O menino já estava esperando fardado na porta de casa. Ele ficou muito emocionado ao ver a viatura se aproximando e saber que naquele momento ia realizar o seu sonho. O subtenente Pimentel o colocou sentado em seu lugar na viatura, na posição de comandante do policiamento, e acompanhou o passeio caminhando ao lado da criança enquanto o motorista conduzia o veículo, ensinando Arthur David como patrulhar.



“Momentos como esse são verdadeiros combustíveis para continuarmos cumprindo o nosso dever policial. Tenho 28 anos de serviço e poder realizar o sonho dele foi um presente pra mim. Essa noite não só ele ganhou, como eu também”, opinou o subtenente Pimentel.