Polícia Militar recebe 40 drones com câmera termal e zoom de longo alcance

today9 de novembro de 2022 remove_red_eye31

A Polícia Militar adquiriu 40 novos drones para serem utilizados por unidades operacionais e especializadas de todo o Espírito Santo, fortalecendo e modernizando tecnologicamente o Sistema de Inteligência da Corporação. A entrega simbólica foi realizada na tarde de terça-feira (08), no Quartel do Comando-Geral, em Vitória.

As aeronaves remotamente pilotadas possuem capacidade de captação de imagem com alcance de até 4km de distância, além de contar com câmera termal, um recurso estratégico para localizar criminosos escondidos até mesmo em área de mata. Os novos equipamentos foram adquiridos com investimento total R$ 4.035.300,00.

Praticamente todos os Batalhões e Companhias Independentes da Polícia Militar que possuem Seção de Inteligência (P-2) serão contemplados com os novos drones, aumentando assim a capacidade de mapear áreas e identificar alvos, contribuindo com o deslocamento seguro da tropa tanto em patrulhamento a pé ou em viaturas.

O comandante-geral, coronel Douglas Caus, recebeu os equipamentos da Diretoria de Inteligência (Dint) e mostrou grande entusiasmo com a nova tecnologia. “O investimento na aquisição dos drones vai melhorar a aplicação da Polícia Militar, destinando o recurso operacional até o ponto mapeado pela inteligência, aumentando assim a eficiência das operações policiais”, destacou o comandante-geral.

Os novos drones serão utilizados nas mais diversas modalidades de policiamento, como atividades de inteligência policial, fiscalizações de trânsito e ambiental, patrulhamento em áreas de alto risco, reintegração de posse, policiamento de choque e operações especiais.