Policiais civis de Piúma prendem suspeita de fornecer cocaína para o sul do Estado

today29 de abril de 2020 remove_red_eye348

Uma mulher de 28 anos suspeita de tráfico de drogas foi presa, nessa terça-feira (28), em Piúma, no sul do Estado. A ação foi realizada pela equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Piúma, com o apoio das Delegacias de Anchieta e Rio Novo do Sul. A prisão aconteceu na residência da detida no bairro de Itaputanga, no município.



“A suspeita e o marido são investigados por abastecer o sul do Estado com cocaína. No momento da prisão, apreendemos três quilos de pasta base, material para embalo da droga, balança de precisão e R$ 810, em espécie, referente à venda dos entorpecentes”, disse o titular da DP de Piúma, delegado David Gomes.



O delegado informou ainda que o marido da suspeita e outro comparsa já foram identificados, mas não estavam no local no momento da operação. “As investigações continuarão para prendê-los. Se a população tiver informações que contribuam com o trabalho policial, que realize uma denúncia anônima pelo Disque-Denúncia 181”, ressaltou Gomes.



A detida responderá pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Ela foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim (CDPCI), onde permanece à disposição da Justiça.

Por Fernanda Pontes