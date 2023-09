Policiais detém suspeitos de extração ilegal de areia no Parque Paulo César Vinha

today22 de setembro de 2023 remove_red_eye85

Após receberem informações de extração ilegal de areia no Parque Estadual Paulo César Vinha, uma

equipe de policiais do 10° Batalhão, prosseguiram ao local juntamente com um fiscal de Meio

Ambiente da prefeitura Municipal, onde puderam constatar o crime em questão e logrando êxito na

captura de três indivíduos em flagrante: dois adultos e um menor.

A extração estava sendo feita com o uso de carroças, onde também foi constatado maus tratos aos animais usados para o transporte.

Durante a noite, no bairro Camurugi, uma equipe de policiais recebeu uma denúncia de um indivíduo

traficando no interior do condomínio Viver um Sonho Lindo. No local o suspeito foi localizado e

identificado e com ele encontrado 16 pedras de crack, 12 pinos de cocaína, duas buchas de maconha e

R$ 21,50 em espécie.

Todo o material apreendido e os indivíduos detidos foram apresentados a 5ª Delegacia Regional de

Guarapari.